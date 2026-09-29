“No te metas conmigo": Ivonne Montero EXPLOTA contra Kunno en La Granja VIP y exige que la deje en paz (VIDEO)

La convivencia entre Ivonne Montero y Kunno está en un punto delicado en La Granja VIP, por lo que la actriz quiere aclarar cualquier malentendido antes de que la envíen otra vez al equipo de Peones. Sin embargo, las cosas se salieron de control cuando Ivonne señaló a Kunno de inventarle errores con los animales para estar en su contra y le levantó la voz para pedirle que deje de estar vigilando todo lo que hace.