¡Kim Flores reaparece! La influencer rompe el silencio tras su separación con Edwin Luna
Las cámaras de Ventaneando captaron a Kim Flores en un bazar en Monterrey, Nuevo León, tras su reciente separación con Edwin Luna.
Kim Flores reapareció en un bazar en Monterrey, Nuevo León, donde dedicó unas palabras para las cámaras de Ventaneando sobre su reciente separación con Edwin Luna: “Yo no tengo nada que decir (...) Todo está muy bien, gracias por preguntar”; aseguró. La influencer aprovechó nuestro lente para compartir que su hija también desea hacer una carrera en el mundo del espectáculo. Aquí la entrevista completa.