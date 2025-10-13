¿Cómo prevenir una trombosis? El Dr. Carlos Abel Gutiérrez Díaz nos explica y orienta
En el Día Mundial de la Trombosis, el Dr. Carlos Abel Gutiérrez Díaz platica todo acerca de la trombosis: qué es, que la causa, cómo tratar y cómo prevenir.
En el marco del Día Mundial de la Trombosis, nos acompaña el Dr. Carlos Abel Gutiérrez Díaz para contarnos todo acerca de la trombosis: qué es, que la causa, cómo tratar y cómo prevenir. ¡Toma nota y comparte con tus seres queridos!
