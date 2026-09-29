Alessandra Rosaldo reacciona a la separación de Jesse y Joy y les envía un mensaje
Además de reaccionar a la separación de Jesse y Joy, Alessandra Rosaldo recordó lo que vivió en Sentidos Opuestos y envió un mensaje a los hermanos Huerta.
Alessandra Rosaldo reaccionó a la pausa de Jesse y Joy ahora que cada uno tomará caminos separados y rompió el silencio sobre el protagonismo entre ella y Chacho Gaytán en Sentidos Opuestos. Además, la cantante recordó cómo vivió su etapa como solista y envió un deseo muy especial a Jesse y Joy.