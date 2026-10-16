¡Así reaccionó Beto Cuevas al trastorno de Aleks Syntek!

Luego de que Aleks Syntek compartiera que padece un trastorno psicótico, amigos del cantante como Beto Cuevas, le enviaron sus mejores deseos al compositor. Por otro lado, el cantante chileno compartió que La Ley estuvo muy cerca de firmar un contrato para que se produjera una serie sobre ellos y reveló que en 2027 debutará como escritor. ¡Aquí todo lo que Beto Cuevas nos contó!