¡Exclusiva! Chiquis reveló lo que le falta para ser feliz
Chiquis compartió en exclusiva el sueño que le falta por cumplir para ser completamente feliz. ¿Estará cerca de lograrlo? ¡Aquí todos los detalles!
En exclusiva, Chiquis reveló qué le falta para ser realmente feliz y respondió si le gustaría tener una familia numerosa. Luego de que en 2024 Chiquis viviera un doloroso aborto espontáneo, la cantante está de regreso con un tema musical que refleja la nueva etapa que vive. ¿Cómo se siente Chiquis con su evolución artística?