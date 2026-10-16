"¡Se me fue la emoción!”, Fato rompe el silencio sobre componer para Luis Miguel

Fato, quien ha declarado que escribió “Mi credo” para Luis Miguel, despejó la duda: ¿le ofrecerá una de sus composiciones ahora que ‘El Sol’ prepara nuevo disco? Además, recordó cómo hace 29 fue parte de la historia de amor entre Pepe Aguilar y Aneliz. ¿Por qué no acudió al festejo de cumpleaños de Ángela Aguilar en Zacatecas? Esto reveló Fato.