La Bebeshita lanza burlas contra esta Granjera durante la clase de equitación en La Granja VIP

La clase de equitación en La Granja VIP también dio pie a las burlas, luego de que Ivonne intentara colocar la carona a un caballo como parte del aprendizaje para ensillarlo correctamente. Mientras la participante realizaba esta tarea, La Bebeshita, integrante del equipo de Manelyk, se burló de ella porque llevaba bastante tiempo intentando completar el proceso. La situación ocurrió durante la actividad en la que Ernesto les enseña a los granjeros los pasos necesarios para preparar a los caballos antes de montarlos. Así, una lección sobre las labores del campo terminó con comentarios hacia Ivonne, quien continuaba aprendiendo a realizar esta tarea.