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¡Quedó expuesta! Mane sí habló de la paternidad de Kevyn ‘Bicolor’ en La Granja VIP y aquí el video

Luego de que Mane negara haber hablado de la paternidad de Kevyn ‘Bicolor’, quedó expuesta: aquí el video donde se demuestra que sí lo hizo en La Granja VIP.

Manelyk y Julio se dijeron de todo y revelaron qué les molesta del otro, Azalia explotó contra Natalia y le dijo de todo, Niurka defendió a Azalia y Natalia encaró a ‘Mono’ por la Asamblea, pero él no se quedó callado. ¡Revive los mejores momentos de La Granja VIP Segunda Temporada del 15 de octubre 2026!

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