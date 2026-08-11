¿Cómo rejuvenecer sin cirugía estética? Así es el tratamiento que reafirma la piel y reduce la flacidez

En “Ponte bonita”, recibimos a Priscila Domínguez, médico estético que explicó cómo funcionan los tratamientos de belleza que se ayudan de la ciencia para devolverle la luminosidad a la piel del rostro sin procedimientos invasivos. Estos métodos consisten en máquinas especiales que estimulan la producción de colágeno para mejorar la elasticidad y darle firmeza al cutis.