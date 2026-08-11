¡A imaginar! Cocineros se lucen con sus emplatados para niños en MasterChef 24/7 (VIDEO)

Luego de intenso estrés que se vivió en la Gala de este Lunes de Pin del Chef, los cocineros tuvieron una masterclass de emplatado infantil con la Chef Isabel Carvajal que los relajó bastante e hizo que recordaran a los miembros más pequeños de su familia, como hijos o sobrinitos... ¡todo al estilo MasterChef 24/7!

