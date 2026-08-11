¿Cómo prevenir las ITS? Experta revela las claves para tener una vida sexual saludable

La sexóloga Mónica Mandujano fue la invitada especial en la “Mesa de sexo” de Venga La Alegría y nos compartió información relevante sobre la prevención de Infecciones de Transmisión Sexual, pues aclaró que es mucho mejor evitarlas que tratarlas. La clave está en no sentir pudor para ir a consultas, buscar alternativas de vacunas ni mucho menos para hablar de estos temas con la pareja.