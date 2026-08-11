¿Cómo prevenir las ITS? Experta revela las claves para tener una vida sexual saludable
Es importante dejar atrás el tabú al hablar de la sexualidad, pues esta es una forma de prevenir las ITS y no caer en relaciones que pongan en riesgo la salud.
La sexóloga Mónica Mandujano fue la invitada especial en la “Mesa de sexo” de Venga La Alegría y nos compartió información relevante sobre la prevención de Infecciones de Transmisión Sexual, pues aclaró que es mucho mejor evitarlas que tratarlas. La clave está en no sentir pudor para ir a consultas, buscar alternativas de vacunas ni mucho menos para hablar de estos temas con la pareja.