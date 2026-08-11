EXCLUSIVA: Revelan por qué el hijo de Paulina Rubio no quería vivir con ella y prefería a Colate

Luego de que se diera a conocer que Paulina Rubio ganó la custodia de su hijo en el juico que enfrentó con Nicolás Vallejo-Nágera, la abogada Sandra Hoyos explicó los pormenores de esta resolución legal. En exclusiva para Venga La Alegría, mencionó que esta es una oportunidad de que la cantante reconstruya el vínculo con Andrea, el cual se habría dañado porque cuando esta figura de autoridad materna se antepuso, el adolescente habría preferido irse con su padre.