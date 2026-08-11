Tacos norteños de arrachera: la deliciosa receta de Ismael Zhu para consentir a la familia

La arrachera es un corte de carne que tiene un sabor exquisito y que es el complemento perfecto para hacer unos tacos con todo el estilo norteño que es muy fácil para preparar entre semana y está lista en menos de 20 minuts. Para muestra, la receta de Ismael Zhu que lleva papas fritas, cebolla caramelizada, salsa bien picante y guacamole.