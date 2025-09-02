¡Las mejores formas de utilizar el rebozo en fiestas patrias! Estas son las recomendaciones de Kristal Silva
¿Listas para las fiestas patrias? Kristal Silva, en Ponte Bonita, nos compartió sus mejores tips para transformar el rebozo en una blusa o en un top moderno para combinar con lo que gustes: jeans, shorts o falda. Ahora sí, todo listo para lucir espectacular.
