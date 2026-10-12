¡La semana de las mujeres nunca llegó! Niurka reclama que el otro equipo hizo todo a su conveniencia

La semana de las mujeres no terminó como Niurka esperaba en La Granja VIP. La participante comentó que, aunque se había hablado de que ellas tendrían una semana favorable, la estrategia del equipo rival terminó pesando en el juego.

Por su parte, Julio reconoció que sus contrincantes supieron apoyarse entre sí y que Kunno eligiera a Mono como Peón de Oro fue parte de esa estrategia. Aunque destacó que él también hizo un buen trabajo, aceptó que Niurka había tenido un mejor desempeño. Así, las diferencias entre los equipos volvieron a quedar en evidencia y la competencia sigue subiendo de intensidad.