Conductoras de Venga La Alegría Fin De Semana revelan su ‘lado oscuro’; conócelo aquí

En la sección de Benditas Mujeres de Venga La Alegrías Fin De Semana de este domingo 5 de octubre, las conductoras coincidieron que no todo tiene que ser blanco o negro, pues toda persona tiene un ‘lado oscuro’. “Yo soy muy impaciente y eso me lleva a un chorro de errores, o sea no tengo nada de paciencia y eso, si no lo controlo bien, me lleva a lugares que no quiero”, contó Ferka.

