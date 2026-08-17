¿No es la novia? La ‘rubia misteriosa’ que acompañó a Cristian Castro rompió el silencio
Karina Barboza, la ‘rubia misteriosa’ que acompañó a Cristian Castro al Auditorio Nacional, hizo frente a los medios y habló de su relación con el cantante.
Después de varios días de especulaciones, ya se supo quién es la rubio que acompañó a Cristian Castro a la salida del Auditorio Nacional. Karina Barboza, quien habría mantenido un romance con Cristian Castro en el pasado, hizo frente a la prensa y dejó en claro cuál es la actual relación que tiene con el cantante. ¡Ojo a lo que complementó Flor Rubio!