¿No es la novia? La ‘rubia misteriosa’ que acompañó a Cristian Castro rompió el silencio

Después de varios días de especulaciones, ya se supo quién es la rubio que acompañó a Cristian Castro a la salida del Auditorio Nacional. Karina Barboza, quien habría mantenido un romance con Cristian Castro en el pasado, hizo frente a la prensa y dejó en claro cuál es la actual relación que tiene con el cantante. ¡Ojo a lo que complementó Flor Rubio!