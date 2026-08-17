"¡No le creas!”, Flor Rubio advierte a Daniela Parra sobre Ixdit tras salir de MasterChef 24/7
Tras convertirse en la reciente eliminada de MasterChef 24/7, Daniela Parra habló sin filtro sobre todo lo que vivió al interior del reality culinario.
Todo lo que sucedió en MasterChef 24/7 tras la salida de Daniela Parra, quien nos acompañó en el foro para compartir su experiencia en el reality culinario. ¿Descansó o sufrió tras quedar eliminada? Checa lo que Daniela Parra nos contó sobre los rumores de romance con Pablo, lo que sucedió con Michelle, los grupo y conflictos y más. ¡Ojo a lo que contó Flor Rubio a Daniela Parra!