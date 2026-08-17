Las recientes víctimas de mordidas de perro en la CDMX, historias de rescatados en Colombia y más, explicado Con Peras y Manzanas

Lo que sucedió con el violento asalto en transporte público en Puebla, el hombre que murió tras el supuesto ataque de un perro en Indios Verdes, el niño que fue atacado por un perro en Iztapalapa, la niña que fue rescatada en Cali tras permanecer más de cien horas bajo los escombros y la historia del perrito Salomón y su dueña Lenny, quien habría perdido la vida para salvar a su mascota; todo explicado Con Peras y Manzanas por Sergio Sepúlveda.