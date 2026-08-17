Claudia y Lancer planean su estrategia contra Carmen en MasterChef 24/7: “Modo supervivencia”

Luego de que Daniela fue eliminada de MasterChef 24/7, Claudia y Lancer consideran que ya es momento de que se unan en contra de Carmen, no solo en la cocina, sino en la convivencia, pues es con la que más problemas han tenido. Es por esto que los cocineros se pusieron a planear estrategias para debilitarla y llegaron a la conclusión de que lo mejor es superarla en los retos, pues han observado cuáles son sus fallas.