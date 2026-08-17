“Le daban celos": Carmen asegura que Lancer alejó a Michelle de todos en MasterChef 24/7 por sus inseguridades

La tensión entre Carmen y Lancer es cada vez peor, en especial ahora que Michelle está tan unida al cocinero. No obstante, para “Las Divas” esto no es casualidad, pues la creadora de contenido está convencida de que muchos de los conflictos que tuvo con “Michito” fueron propiciados por Bruno, ya que cree que habría tenido celos de que prefería pasar tiempo con sus amigos y alejarla fue la única forma de que lo eligiera en el Mundo MasterChef 24/7.