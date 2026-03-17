¿Qué situaciones apagan la pasión en la cama y cómo evitarlo? El sexólogo Ricardo Cuervo compartió tips y consejos
La pasión puede encenderse con una mirada, pero... ¡también puede apagarse en segundos! El sexólogo Ricardo Cuervo compartió sus mejores tips y consejos para que nada arruine el momento íntimo.
¡Comentarios inoportunos, comparaciones, mala higiene y más! La pasión puede encenderse con una mirada, pero... ¡también puede apagarse en segundos! Para hablar de estas situaciones que apagan la pasión en la cama, el sexólogo Ricardo Cuervo nos acompañó para compartirnos sus mejores tips y consejos para que nada arruine el momento íntimo.