¿Cuándo regresa al cuadrilátero Blue Demon Jr.? Así contestó el luchador mexicano

Luego de pasar días en el hospital tras sufrir un aparatoso accidente automovilístico, Blue Demon Jr. ya fue dado de alta y respondió si volverá al cuadrilátero.

Luego de pasar días en el hospital tras sufrir un aparatoso accidente automovilístico, Blue Demon Jr. ya fue dado de alta. Previo a su salida del nosocomio, el luchador mexicano habló de su estado de salud, de la recuperación y recordó instantes del siniestro. ¿Regresará pronto al cuadrilátero? Así contestó Blue Demon Jr.

