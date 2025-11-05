La playa mexicana que parece un paraíso y está considerada una de las más bellas del mundo

El territorio mexicano es dueño de paisajes sublimes y sitios que albergan aguas cristalinas en un entorno totalmente paradisiaco. Así es el caso de una playa que todos elogian y se encuentra en el estado de Baja California Sur.

Un lugar extraordinario que parece el hogar del gran Quetzalcóatl. [VIDEO] Este lugar es todo un hito de la arquitectura, ya que su diseño e implementación fue algo increíble para construir.

Conoce la playa que parece un paraíso y destaca por su entorno tranquilo y sus hermosas aguas cristalinas. El lugar invita a una escapada de fin de semana de total desconexión, pero sobre todo a contemplar la belleza de uno de los sitios más hermosos del mundo: Playa Balandra.

Te puede interesar: Llega la mariposa Monarca a México y este es el pueblo cerca de CDMX donde se ven más bonitas

Playa Balandra: una de las playas más bellas del mundo que se encuentra en Baja California Sur, México

Playa Balandra se encuentra en el estado de Baja California Sur y es una de las más hermosas del mundo. Este sitio paradisiaco es muy protegido por las autoridades. Por este motivo, el cupo de visita es limitado y hay que acatar medidas de cuidado y preservación del espacio.

Esta playa mexicana es perfecta para nadar y disfrutar las aguas cristalinas, ya que es poco profunda y calma. Su arena blanca es suave y todo el entorno permanece limpio. El sitio es ideal para tomar fotografías inolvidables, ya que sus rocas son imponentes. De hecho, cuenta con "El Hongo": una formación rocosa moldeada por la marea del mar durante millones de años.

Te puede interesar: Estos son los 5 restaurantes en CDMX ideales para los amantes de la parrilla

¿Qué hacer en el paraíso de Playa Balandra en Baja California Sur?

El Mar de Cortés, donde se encuentra Playa Balandra, es considerado el "acuario del mundo". Esto significa que es un sitio perfecto para hacer esnórquel y avistamiento de especies bajo el agua.

Además de tomar fotografías del paisaje imponente natural, los visitantes pueden hacer senderismo en los cerros cercanos para disfrutar de vistas panorámicas de la playa y la bahía. Es recomendable subir a los miradores antes de las 11 horas o después de las 15 horas. Esto se debe a que a esas horas se vacía el lugar para las rotaciones de acceso.

A su vez, esta playa mexicana paradisiaca de Baja California Sur ofrece la posibilidad de practicar paseo en kayak o paddleboard. Este destino es perfecto para encontrar descanso y conexión con la naturaleza, pero también para realizar actividades acuáticas seguras para toda la familia.