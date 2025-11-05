La playa escondida de Quintana Roo que debes conocer, según la IA

El presente parece mejorarse con el auge de la Inteligencia Artificial (IA), o al menos en el ámbito del turismo está siendo de gran ayuda. Es que a través de esta tecnología, cada vez más personas definen los destinos que visitarán como es el caso de una playa de Quintana Roo que muy pocos conocen.

La IA ya es parte del bolso de viaje de muchas personas que han encontrado en esta herramienta muchas utilidades. Una de ellas es la de analizar, comparar y sacar conclusiones sobre distintos lugares en los que se puede hacer turismo.

¿Una playa escondida en Quintana Roo?

Mediante el uso de Gemini, IA creada por Google, se consultó si en Quintana Roo existe una playa escondida que merezca ser conocida. Esta tecnología analizó diversas bases de datos y respondió que “una de las playas escondidas de Quintana Roo que debes conocer es Playa del Secreto, un paraíso natural entre Playa del Carmen y Puerto Morelos”.

Playa del Secreto “conserva su esencia virgen y ofrece aguas templadas, arena blanca y un cielo estrellado espectacular por la noche”, remarcó la IA.

¿Qué distingue a esta playa de Quintana Roo?

De acuerdo con la respuesta de Gemini, Playa del Secreto se caracteriza por “ser una zona de anidación de tortugas marinas y hogar de aves marinas”, siendo esto ya parte de su atractivo natural. La IA precisó además que en esta playa se puede “nadar, hacer esnórquel, kayak y paddle surf. Disfrutar de la observación de estrellas”.

La Inteligencia Artificial indicó que a esta playa de Quintana Roo “se accede por un pequeño letrero rústico en la Carretera Federal 307. Desde el norte, pasar Puerto Morelos y girar en el kilómetro 13.5. Desde el sur, girar a la derecha en el kilómetro 22”. Por lo tanto, no hay excusas para dejar de lado a Playa del Secreto en tu lista de destino pendientes a visitar.