TV Azteca te lleva al concierto de ¡NIGGA!
¿Quieres asistir al concierto de Nigaa? A continuación, te compartimos cómo podrás asistir a su concierto en La Arena CDMX.
Nigga dará un concierto increíble en la Arena Ciudad de México, este sábado 8 de noviembre, para deleitar a sus fanáticos con sus mejores éxitos musicales. Por esta razón, en TV AZTECA queremos que vivas esta gran experiencia con un acompañante. ¡Te invitamos a participar por una entrada doble!
Dinámica
Lo único que tienes que hacer es entrar a tu cuenta de Instagram y seguir la cuenta de Ricardo Salinas y al Centro Comunitario Hacienda Jalmolonga. Llenar el siguiente formulario y si eres uno de los afortunados, nos contactaremos contigo para que puedas recoger tus boletos.