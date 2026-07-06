Luis presume los pastes que aprendieron a hacer con la Chef Isabel Carvajal en MasterChef 24/7: “Una mente maestra”

Tras la victoria de Jazmín en el reto exprés, los cocineros de MasterChef 24/7 tuvieron una clase muy entretenida con la Chef Isabel Carvajal, quien les dio las bases para hacer ricos pastes. Y si bien todos fueron haciendo los pasos al mismo tiempo, la “Maestra del fuego” demostró que ella ya domina esta receta y los suyos fueron los primeros en quedar listos, por lo que Luis no dudó en halagar su rapidez y le presumió a las cámaras el resultado, catalogándola como una auténtica “mente maestra”.