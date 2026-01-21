inklusion logo Sitio accesible
¿Cuántos kilos ha bajado Coque Muñiz? Esto confesó el cantante sobre su estado de salud

Coque Muñiz sorprendió al revelar cuántos kilos ha perdido y cómo su transformación física ha generado preocupación y rumores sobre su salud. ¡Aquí los detalles!

Irreconocible y más delgado que nunca, Coque Muñiz sorprendió al revelar cuántos kilos ha perdido y cómo su transformación física ha generado preocupación y rumores sobre su salud. Luego de contar que este cambio radical le trajo un momento bochornoso demostrando que su nueva imagen ya confunde a más de uno, Carlos Cuevas y Coque detallaron que están por estrenar Una Bohemia de Locura, un programa donde vivirán noches llenas de romance y rendirían homenaje a Juan Gabriel. ¿Tienen permiso de Iván Aguilera? Esto contaron los consagrados cantantes.

