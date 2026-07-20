El recuento y los testimonios del caso de Dafne Quintos, la joven que murió en un campamento militarizado en Tamaulipas

Analizamos el perturbador caso de Dafne Quintos, la joven de trece años que murió en condiciones sospechosas en un campamento militarizado en Tamaulipas. A tres días de haber ingresado al campamento de verano, la joven habría enviado un video a su madre donde se harían evidentes los golpes en el rostro y le pide a su madre que no se preocupe. Aquí el recuento de lo que se sabe del caso y los inquietantes videos de los testimonios de exalumnos.