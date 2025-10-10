inklusion logo Sitio accesible
¡Dividió opiniones! Dani Parra cantó “Shabadabadá" en La Academia VLA

Venga La Alegría
TV Azteca

Dani Parra inició su participación en la Gran Final de La Academia VLA buscando salvarse de la eliminación con su interpretación de “Shabadabadá", la canción que OV7 diera a conocer. Kiko Campos y ‘Coque’ Muñiz no coincidieron en sus opiniones sobre lo que cantó Dani Parra.

