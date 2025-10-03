inklusion logo Sitio accesible
¡Con sentimientos a flor de piel! Dani Parra cantó “Confieso” en La Academia VLA

Dani Parra cantó “Confieso” en La Academia VLA y, después de su interpretación, recibió una linda sorpresa de parte de su papá. ¡Revive el tierno momento!

TV Azteca

Dani Parra cantó “Confieso”, una canción que Kany García escribió a su querido padre. Después de su interpretación, Dani recibió una linda sorpresa de parte de su papá y los jueces elogiaron su crecimiento dentro de La Academia VLA.

