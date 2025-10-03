Karely Ruiz se estrenará en el boxeo en Colombia; ¿cuándo y dónde ver su pelea?

En los próximos días, Karely Ruiz, quien se ha alcanzado el estrellato nacional gracias al contenido para adultos que comparte a través de su cuenta de OnlyFans, debutará como boxeadora en la cuarta edición del evento Stream Figthers, la versión colombiana de La Velada del Año, misma que es organizada por el streamer español Iban Llanos.

La mexicana de casi 25 años se enfrentará contra la modelo e influencer colombiana Karina García, quien posee 5 millones de seguidores en Instagram. El combate, el cual está pactado a 3 rounds, se llevará a cabo el próximo 18 de octubre en el Coliseo Medplus de Bogota. Además de las peleas de otros creadores de contenido, se presentarán los reggaetoneros Cosculluela y Farruko.

"(Me siento) un poquito nerviosa, pero vengo con toda la actitud, representando a México, le voy a echar ganas. Me da un poquito de nervios porque sé que la pelea va a ser en Colombia, entonces el apoyo va a ser para ella, pero en el momento se me va a olvidar, me voy a enfocar en ganar... es algo diferente que estoy haciendo”, dijo Ruiz el pasado mes de agosto durante la presentación del evento.

Cabe mencionar que el organizador del evento es el streamer colombiano Westcol, quien perdió por knockout en Supernova Strikers Orígenes, la versión mexicana de La Velada del Año, ante el cantante mexicano Mario Bautista. Además, en el espectáculo del Llano también fue vencido por el español The Grefg.

La pelea de Karely Ruiz será transmitida en las redes sociales de Westcol, por lo que solo basta con tener un dispositivo móvil con acceso a esta aplicación para disfrutar de este y el resto de los combates.

Karely Ruiz sorprende con cambio físico; ¿quién es su entrenador?

Debido a la intensidad de sus entrenamientos, Karely Ruiz sorprendió a sus fans, pues tiene pocos meses que dio a luz a su hija, hecho que se suscitó a inicios del presente año.

RonaldoBMX, el entrenador de box que ha preparado a AriGameplays, Sammy Rivers, Amablitz y Alana Flores para La Velada del Año, es quien se ha hecho cargo del entrenamiento de Karely Ruiz. Su estilo combina técnica tradicional con estrategias de entrenamiento funcional adaptadas a principiantes, enfocándose tanto en la resistencia física como en la seguridad arriba del cuadrilátero.

