¡Otra oportunidad! Dani Parra cantó “De los besos que te di” en La Academia VLA

Luego de la ‘segunda oportunidad’ que recibió de Marcos Valdés, Dani Parra cantó, en LA Academia VLA, “De los besos que te di”, el tema que popularizó a Christian Nodal.

Luego de la ‘segunda oportunidad’ que recibió de Marcos Valdés, Dani Parra cantó “De los besos que te di”, el tema que popularizó a Christian Nodal. Nadia advirtió que tendría que llenar un ‘lugar muy grande que llenar’, y las calificaciones no fueron benevolentes en La Academia VLA.

