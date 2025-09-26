Cómo hacerte un baño con 2 ingredientes de cocina para alejar las malas energías y atraer el amor

Los rituales existen desde el origen de las civilizaciones. Estas prácticas ancestrales permanecen a lo largo del tiempo y se vinculan con profundos significados espirituales. Así es el caso del ritual con baño para atraer el amor (ceremonia de endulzamiento).

Este tipo de ritual con baño o ducha se practica con diversos elementos para atraer el amor de una persona, pero también para alejar las malas energías del entorno. Si bien existen diversos ingredientes de cocina que se pueden utilizar para potenciar las intenciones, hay dos que poseen un poder energético mayor. Conoce de qué se trata.

¿Qué añadir al agua de baño para atraer el amor?

Para atraer el amor, se puede hacer un ritual de baño con dos ingredientes de cocina: miel y canela. Esta ceremonia siempre ha sido una herramienta poderosa dentro de la espiritualidad y la magia blanca.

El ritual de endulzamiento o baño de miel y canela se practica para atraer el amor. Mientras el primer ingrediente se convierte en un símbolo de atracción y dulzura, el segundo es un potente afrodisíaco y limpiador energético que protege contra malas vibras y estimula la buena suerte.

La unión de ambos ingredientes en los rituales crea una energía que favorece los encuentros románticos, fortalece vínculos y aumenta la seguridad personal. Este endulzamiento o ritual de magia blanca busca potenciar los sentimientos positivos en una relación o atraer a una persona especial. Todo sin manipular ni forzar sus emociones (a diferencia de los amarres).

¿Cómo hacer un ritual de baño para atraer el amor con canela y miel

Según especialistas en esoterismo, el ritual de endulzamiento no altera la voluntad ajena. Solo resalta las virtudes y aumenta la confianza propia para abrir los caminos hacia el amor correspondido.

Hervir 2 litros de agua y agregar unas 5 ramas de canela o 5 cucharadas de esta especia polvo. Dejar hervir durante unos 10 minutos. Retirar del fuego, incorporar la miel y dejar reposar unos 45 minutos o hasta que se atempere. Enjugar el cuerpo solo con agua en la ducha, sin usar jabón ni cualquier otro limpiador corporal. Comenzar el baño con el agua de canela y miel. Se debe iniciar desde los hombros hacia abajo, dejando caer lentamente el preparado mientras se visualiza a la persona que se desea atraer. Secar el cuerpo de manera natural, es decir, sin toalla.

Este ritual de endulzamiento se puede repetir tantas veces como se sienta necesario y también se puede reforzar usando ropa interior de color rojo, ya que se asocia a la pasión y el amor. Además, el procedimiento espiritual se refuerza aún más con la luna creciente o llena.