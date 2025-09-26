Con solo 5 ingredientes, aprende a preparar un helado para tu perro en solo 20 minutos

El helado es uno de los postres favoritos de muchas personas. Pero también de los perros. Estos peluditos de cuatro patas también pueden disfrutar preparaciones saludables y refrescantes que pueden compartir con sus tutores humanos.

Así es como existe una simple receta de helado casero para perro, cuya elaboración no contiene azúcar y posee yogur proteico. Esta preparación también puede ser consumida por humanos. Es ideal para personas que disponen de poco tiempo, pero quieren consentir a sus compañeros peludos. Toma nota.

Receta de helado para perros sin azúcar

La siguiente receta de helado casero para perros es fácil de ejecutar. No se necesita técnicas avanzadas de cocina y se puede elaborar en pocos minutos. Solo se debe dejar refrigerar durante un par de horas para que tome la consistencia deseada para servir.

Ingredientes

3 tazas de yogurt griego sin azúcar

1 1/2 tazas de fresas

2 plátanos

Mora azul al gusto (arándanos)

Frambuesa al gusto

Os dejo una Peggy Sue comiendo helado (de perro) en el Chambi para alegrar vuestros TL. pic.twitter.com/cxWX4CsPkH — María González (@Mariagonzalezga) August 21, 2024

¿Cómo hacer helado para perros con yogur?

Hacer este postre para compartir con los mimados de la casa es sencillo. Solo se deben seguir estos simples pasos:

Coloca el yogur griego sin azúcar en el vaso de la licuadora o procesadora de alimentos. Añadir los plátanos pelados. No necesariamente deben estar cortados en trozos, ya que todo se triturará. Añadir las fresas. Ante la duda de si son tóxicas las pepitas de esta fruta, lo cierto es que son fuente de fibra y no son perjudiciales para los canes. Licuar los ingredientes hasta obtener una crema líquida. Verter la preparación en un recipiente apto para el congelador y agregar moras azules y frambuesas al gusto. Congelar durante un par de horas. ¡Y listo! Servir en conos de helado o en cualquier recipiente de uso animal. Solo quedará disfrutar de este alimento refrescante, nutritivo y saludable con tu perro

