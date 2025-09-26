No es como imaginas: la ciencia revela cuál es la manera correcta de lavar los trastes

Lavar los trastes es un hábito cotidiano necesario en el hogar. Esta tarea forma parte del orden, limpieza y bienestar general que se necesita a la hora de consumir alimentos de todo tipo en la casa.

Pero lo que muchas personas tal vez no saben es cuál es la manera adecuada de lavar los trastes. Si bien se suele utilizar esponja y jabón lavaplatos o detergente, lo cierto es que existe una manera específica de utilizar este limpiador de manera eficiente y rendidora. Conoce cuál es la forma correcta de limpiar los platos.

¿Cuál es la manera correcta de lavar los trastes?

Quizás la manera más común de lavar los trastes es colocando jabón o detergente en la esponja y luego frotar la misma por la vajilla sucia. O bien, colocando la sustancia limpiadora directamente sobre la superficie de los objetos sucios.

Pero no. No es la manera adecuada y eficiente de lavar los trastes. El jabón lavaplatos no debe colocarse de manera directa en los objetos sucios o en la esponja. La forma correcta es disolverlo primero en agua.

Esto se debe al dodecilsulfato sódico. Según STPP Group, esta sustancia es un tensioactivo aniónico con potentes propiedades detergentes. La misma se caracteriza por su alta descontaminación, emulsificación y formación de espuma.

Este último aspecto es importante porque la espuma por sí sola no limpia. Las sustancias que realmente quitan la suciedad necesitan del agua para tener efecto y disolver la suciedad y la grasa.

Consejos para lavar los trastes de manera eficiente, organizada y rápida

No dejar platos sucios demasiado tiempo: puede ser un imán para plagas, insectos y bacterias.

Separar los trastes por nivel de suciedad: comenzar lavando los cubiertos, luego vasos, tazas y platos. Dejar para el final las ollas y sartenes.

por nivel de suciedad: comenzar lavando los cubiertos, luego vasos, tazas y platos. Dejar para el final las ollas y sartenes. Remojar los trastes

Usar guantes de látex para proteger la piel de las manos de las sustancias limpiadoras fuertes.

Uso de agua caliente, tibia y fría: los cubiertos se deben lavar con agua fría por sus materiales metálicos. La cristalería y los platos se deben lavar con agua caliente y con movimientos circulares en sentido del reloj. Lo mismo debe suceder con las ollas y sartenes (previamente remojadas).

Cambiar la esponja cada 10 días o 15 días, dependiendo del uso diario y las sustancias que se impregnen en ella.

Mantener el escurridor de trastes limpio, ya que no tiene sentido dejar secar los platos recién lavados en un sitio sucio.

