Paso a paso: cómo desinfectar las flores de cempasúchil para utilizarla en tus platillos

Se acerca el Día de Muertos y las flores de cempasúchil comienzan a cobrar protagonismo en todos los rincones mexicanos. Esta flor es la más representativa de México y, si bien se utiliza para diversidad de actividades ornamentales, también es apta para el consumo en distintos platillos.

Sin embargo, las flores de cempasúchil deben ser desinfectadas adecuadamente para darle sabor y color a los platillos de forma segura para la salud. Estos son los pasos que se deben seguir para usar este elemento con fines alimenticios. Dicha flor se puede incorporar en preparaciones como infusiones, atoles, moles, panes, salsas, postres y cientos de elaboraciones tradicionales más.

Pasos para lavar adecuadamente las flores de cempasúchil comestibles

Antes de mencionar los pasos para desinfectar las flores de cempasúchil, es necesario destacar que se deben adquirir como elementos cultivados para consumo humano. Esto se debe a que muchas han sido cultivadas solo para decoración e incluyen pesticidas o químicos perjudiciales para la salud.

Cortar cada pieza justo en la parte donde el cáliz se une con el tallo. Colocar las flores en un recipiente con agua. Enjuagar las flores un par de veces con agua limpia. Esto quitará la tierra, el polvo y cualquier resto de suciedad. Sumergir las flores, retirar el agua sucia y rellenar con agua fresca. Repetir un par de veces hasta que las flores queden completamente limpias.

#pasteldecempasuchil #cempasuchil #diademuertos #noviembre #pastelvegano #vegano #vegan ♬ Recuerdame (From "Coco") - Jack and Frances @bioletah_academia Tagetes lunulata Ort. (Cempasúchil silvestre Nativa de México) En estudios, se ha encontrado que presenta actividad antibiótica contra bacterias como: Pseudomona aeruginosa, que ocasiona infecciones tanto en vías urinarias como en las vías aéreas o el aparato respiratorio —fosas nasales, boca, laringe, faringe tráquea, bronquios, bronquiolos y pulmones—. También actúa contra Staphylococcus aureus, que causan infecciones cutáneas, tos y fiebre; contra Bacillus cereus, que provocan diarrea, dolor abdominal y náuseas, y contra la Escherichia coli, causante de infecciones estomacales y diarrea. Además, es antimicótico, es decir que actúa contra los hongos: Candida albicans, presente en infecciones vaginales; Candida utilis, causante de afecciones respiratorias y urinarias, además del Aspergillus niger, presente en infecciones pulmonares. RECETA: Pastel de zanahoria con cempasúchil 💀🌼 No saben que deliciaaaaa 🥕2 tazas zanahoria rallada 🥕1/2 taza de pétalos de cempasúchil 🥕2 huevos de rancho o 3 cucharada de semillas linaza molidas en 1/2 taza de agua 🥕1 taza harina de avena 🥕¾ taza harina de trigo integral 🥕½ taza azúcar mascabado 🥕¼ taza puré de manzana 🥕¼ taza aceite de coco o vegetal 🥕1 cucharita polvo de royal 🥕¾ cucharita bicarbonato de sodio 🥕1 cucharada vainilla 🥕1 pizca sal 🥕1 cucharita canela molida 🥕½ cucharita nuez moscada opcional 🥕1/2 taza nuez picada Betún de queso crema 80 gr queso crema vegano o normal ¼ taza yogurt griego (yo use de búlgaros) ¼ taza azúcar ¼ cucharita canela molida ½ cucharita vainilla Y muchas flores silvestres de cempasúchil o si son de la grande los puros pétalos es necesario que tu los cultives o si los compras que no tengan pesticidas, si de plano no sabes si tienen y las quieres usar desinféctalas con bicarbonato o carbón activado antes por 15min No saben el contraste de sabor que le da esta flor y además es súper buena para las vías respiratorias en estos meses de aires otoñales Espero que la disfruten tanto como nosotros ♥️ #bioletah

¿Cómo desinfectar las flores de cempasúchil comestibles?