Azteca UNO
¿Chile de todos los moles? Dani Parra y Luis Fernando Peña cantaron “Colgando en tus manos” en La Academia VLA

Venga La Alegría
TV Azteca

Dani Parra y Luis Fernando Peña cantaron “Colgando en tus manos”, el tema de Carlos Baute. Nadia alzó la voz y aseguró que les faltó interpretación, a pesar de que son actores. ¡Ojo a las palabras de María del Sol en La Academia VLA!

