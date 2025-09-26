¿Chile de todos los moles? Dani Parra y Luis Fernando Peña cantaron “Colgando en tus manos” en La Academia VLA
Dani Parra y Luis Fernando Peña cantaron en La Academia VLA “Colgando en tus manos”, el tema de Carlos Baute. Así criticaron su participación Nadia y María del Sol.
