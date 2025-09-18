“Nos merecemos tantita tranquilidad”, Daniela Parra sobre el proceso legal que enfrenta su padre
Daniela Parra asegura que su papá no ha dejado de escribir y que probablemente, al quedar libre, publique un libro. Así va el proceso que enfrenta su padre.
TV Azteca
Daniela Parra actualiza la información sobre el amparo de su padre, quien enfrenta una sentencia por varios delitos. La influencer asegura que su papá no ha dejado de escribir y que probablemente, al quedar libre, publique un libro. Aquí los detalles.
