Así le va a Sandra Itzel de La Granja VIP en sus redes sociales: su increíble crecimiento digital

Sandra Itzel, nuestra cuarta celebridad confirmada para La Granja VIP, tuvo una increíble “bienvenida virtual” en plataformas como X e Instagram que habla del enorme poder que tiene en el plano digital: ¡sus alucinantes números de seguidores hablan por sí solos!

¡Así revelaron a Sandra Itzel como la cuarta granjera de La Granja VIP! TV Azteca [VIDEO] Flor Rubio y Ricardo Casares fueron los encargados de destapar a Sandra Itzel como la cuarta granjera de La Granja VIP, quien anticipó no temerle a la polémica. ¿Encontrará el amor en el reality?

¿Cómo le va a Sandra Itzel de La Granja VIP en sus redes sociales?

A pesar de que Sandra Itzel es exitosa en el entretenimiento gracias a su trabajo como, actriz, cantante y competidora en realities , no cabe duda de que nuestra granjerita también lo tiene todo para ser considerada una influencer poderosa a pesar de que no se dedica 24/7 a la creación de contenido.

Para muestra, un botón: tan sólo en Instagram, una de las plataformas donde tiene mayor proyección, Sandra Itzel cuenta con 1.4 millones de seguidores a quienes les comparte fotos y videos de su día a día, sus looks, su trabajo en la televisión y sus viajes.

TikTok es otra red social importante para Sandra Itzel: en esta plataforma de videos cortos de gran proyección, la celebridad cuenta con ¡1.5 millones de seguidores! gracias a su carisma y a la facilidad que tiene para sumarse a los trends más virales.

Si hablamos de X, también acá le va muy bien a Sandra Itzel: en total, tiene más de 261 mil seguidores a quienes les comparte tuits relacionados con su carrera en el entretenimiento, por lo que no es de extrañarse que desde ya miles de internauta hayan decidido sumarse al “Team Sandra” o “Team Mariposa” para ayudarla a llegar a la final.

¿Cuándo se estrena La Granja VIP en TV Azteca?

Como ya te comentamos, en La Granja VIP la fama viral no será tan importante como el trabajo duro: ¡Sandra Itzel cuenta con una sólida base de fans que podría darle una mano a la hora de las votaciones, pero si la granjera no cumple con los retos y el trabajo diario entonces dormirá en el granero... o quedará fuera de la competencia!

No te pierdas el estreno de La Granja VIP el próximo domingo 12 de octubre del 2025 a través de la señal de Azteca UNO y descubre si Sandra Itzel podrá con las botas o no: ¡el chismecito y los retos están asegurados en esta aventura de éxito internacional!