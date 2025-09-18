¿Quiénes son los atletas de Yucatán que han brillado en Exatlón México?

El talento deportivo de Yucatán llegó a las pantallas de millones a través de Exatlón México. A lo largo de sus ocho temporadas y ediciones especiales, varios atletas originarios de Mérida demostraron su nivel competitivo, resistencia física y carisma. Algunos se convirtieron en finalistas y referentes del programa, mientras que otros han dejado huella con su entrega.

¿Qué atletas de Yucatán han participado en Exatlón México?

Uno de los nombres más destacados es David Juárez, originario de Mérida y gimnasta de alto rendimiento. Su historia dentro del programa es de las más longevas. Participó en la tercera, cuarta, quinta y séptima temporada, así como en las ediciones All Star. Alcanzó el podio en la quinta edición con un tercer lugar y repitió esa posición en All Star 2023, esto aunado a su carisma lo convirtieron en uno de los favoritos del público.

Su hermano, Ian Juárez, también gimnasta yucateco, apareció en la tercera temporada, aunque tuvo una participación breve. Al igual que David, demostró habilidades notables en los circuitos de velocidad y equilibrio, juntos formaron el dúo bautizado como los “Gemelos Fantásticos”.

Desde la primera temporada, Rommel Pacheco, reconocido clavadista olímpico de Mérida, llevó el nombre del estado a lo más alto. Aunque no llegó a la final, fue uno de los elementos más sólidos de su equipo, donde destacó por su disciplina y experiencia deportiva.

¡Estamos seguros que no puedes olvidar a nuestro querido @Rommel_Pacheco de la primera temporada de #ExatlónMx! 👊 Fue una pieza importante de su equipo y lo llevó lejos. Así lucia en esos momentos. 😎 pic.twitter.com/MlBuS64l8x — Exatlón México (@ExatlonMx) May 9, 2020

Otra participante que representó a Yucatán fue Kennya Pacheco, triatleta originaria de Mérida y hermana de Rommel. Su aparición ocurrió durante la tercera temporada, donde enfrentó con fuerza los intensos desafíos del programa.

La quinta temporada reunió a varios representantes de este estado. El futbolista Alan Mendoza formó parte de esa generación, donde mostró una faceta más atlética fuera de las canchas. También compitió Daniel Vargas, practicante de karate, junto a Alejandro Alpuche, de la misma disciplina. Ambos demostraron técnica y espíritu competitivo. El tenista Jonathan García completó el grupo de yucatecos en esa edición, quien combinó precisión y agilidad en las pistas del programa.

¿Qué atletas de Yucatán llegaron a la final de Exatlón México?

El más exitoso ha sido David Juárez “La Bestia”, quien logró clasificar a la gran final en dos ocasiones. En la quinta temporada ocupó el tercer lugar y repitió esa hazaña en All Star 2023. También alcanzó el cuarto lugar en All Star 2022, con lo que consolidó su trayectoria como una de las más destacadas del reality deportivo.