Daniela Parra debutó con “En Peligro de Extinción”, un tema que inmortalizara La Adictiva, en La Academia VLA

TV Azteca
Luego de emocionarse con las palabras de sus seres queridos, Daniela Parra interpretó “En Peligro de Extinción”, un tema que hiciera famoso La Adictiva, en La Academia VLA. Luego de elogiar la apariencia de Daniela, Kiko Campos fue claro con sus críticas en cuanto a su interpretación vocal.
