"¡Que me conozcan por otra cosa!”, Daniela Parra explica por qué quiere ‘pasar página’ sobre el caso de su padre

Tras casi cinco meses de haber interpuesto un amparo para la liberación de su padre Héctor Parra, Daniela Parra explica qué ha sucedido en el caso. Además, explicó por qué ya quiere ‘pasar página’ y reveló lo complicado que ha sido mantener a su padre en la cárcel. ¿Perdonaría a su hermana por todo lo sucedido? Así contestó Daniela Parra.