Venga La Alegría | Programa 31 de julio 2026 Parte 1 | ¿Alex Syntek demandará?, Karely Ruiz contra la prensa y polémica en MasterChef 24/7

Este viernes 31 de julio vivimos un programa sumamente especial con la compañía de nuestros conductores invitados, los “Monigots”, quienes le sumaron diversión y locura a Venga La Alegría. En los espectáculos hablamos sobre las últimas declaraciones de Karely Ruiz, pues expone que no se siente segura después de que se diera a conocer la ubicación de su casa, mientras que su esposo habló ante los medios de comunicación y aseguró que se encuentran bien. El chef Rahmar nos trajo una receta de hot dogs con carne y salsa de queso para deleitarnos y empezar el fin de semana con toda la actitud. Revive lo mejor de MasterChef 24/7 donde los participantes pelean por seguir en la competencia, pero las polémicas no paran, pues Daniela ya no quiere ser amiga de Michelle.