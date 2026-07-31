Venga La Alegría | Programa 31 de julio 2026 Parte 1 | ¿Alex Syntek demandará?, Karely Ruiz contra la prensa y polémica en MasterChef 24/7
Disfruta de la primera parte de Venga La Alegría con lo mejor de la Zona de Espectáculos, una exquisita receta de hot dogs con carne y una pasarela de moda de outfis para niñas.
Este viernes 31 de julio vivimos un programa sumamente especial con la compañía de nuestros conductores invitados, los “Monigots”, quienes le sumaron diversión y locura a Venga La Alegría. En los espectáculos hablamos sobre las últimas declaraciones de Karely Ruiz, pues expone que no se siente segura después de que se diera a conocer la ubicación de su casa, mientras que su esposo habló ante los medios de comunicación y aseguró que se encuentran bien. El chef Rahmar nos trajo una receta de hot dogs con carne y salsa de queso para deleitarnos y empezar el fin de semana con toda la actitud. Revive lo mejor de MasterChef 24/7 donde los participantes pelean por seguir en la competencia, pero las polémicas no paran, pues Daniela ya no quiere ser amiga de Michelle.