¡Dani se convierte en la ‘huesera’ de Luis y acaba con sus dolores de espalda en el universo MasterChef 24/7! (VIDEO)

Luis ya no podía con el dolor de espalda en MasterChef 24/7 y le pidió ayuda a sus compañeros... ¡primero se recostó en la mesa, pero después se animó a que le dieran el “servicio completo” y se acostó en el piso mientras Daniela hacía de “huesera” en medio de fuertes ruidos de crujidos!

