¿Y la amistad? Chef Diego Niño regaña a Daniela en MasterChef 24/7 y Michelle SE BURLA en su cara (VIDEO)

La tensión entre Daniela y Michelle sigue más fuerte que nunca. Y a pesar de que trataron de solucionar sus diferencias, parece que su amistad en MasterChef 24/7 podría terminarse definitivamente. Para muestra, el gesto que “Michito” tuvo cuando vio al Chef Diego Niño regañar a su compañera en plena clase, pues lejos de disimular, soltó una carcajada con Carmen mientras Daniela se fue a otra estación para seguir cocinando.