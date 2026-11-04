¡Moda para lucir increíble en espacios frescos! Checa esta pasarela inspirada en la mariposa monarca
¡Artesanía y moda! Prepárate para lucir increíble en espacios frescos con estos diseños y creaciones inspirados en la mariposa monarca, un ícono de México.
¡Moda ideal para espacios frescos! Kristal Silva presentó en Ponte Bonita una increíble pasarela inspirada en la mariposa monarca, un ícono de México. ¡Ojo a las creaciones y diseños diferentes y modernos que buscan resaltar el bordado artesanal con prendas más estilizadas que resaltan la figura femenina!