"¡Me patearon el bastón tres veces!”, Yolanda Andrade lanza un fuerte mensaje tras lo que vivió en las calles de la CDMX

Yolanda Andrade reapareció en redes sociales y compartió con sus seguidores las secuelas que le ha dejado su enfermedad y recordó lo difícil que fue caminar por las calles de la CDMX con bastón. Por otro lado, reveló qué objetos le regaló Maribel Guardia en su reciente visita y compartió en qué momento se encuentra desde su fe.