"¡Me patearon el bastón tres veces!”, Yolanda Andrade lanza un fuerte mensaje tras lo que vivió en las calles de la CDMX
Tras detallar los momentos complicados que vivió caminando con bastón en la CDMX y hacer un atento llamado, Yolanda Andrade contó qué le regaló Maribel Guardia.
Yolanda Andrade reapareció en redes sociales y compartió con sus seguidores las secuelas que le ha dejado su enfermedad y recordó lo difícil que fue caminar por las calles de la CDMX con bastón. Por otro lado, reveló qué objetos le regaló Maribel Guardia en su reciente visita y compartió en qué momento se encuentra desde su fe.