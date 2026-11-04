¡Vive la México STEM Week, un espacio para innovar y transformar el futuro!

¿Has escuchado del Movimiento STEM? En Fundación Azteca de Grupo Salinas, apostamos por el talento de los jóvenes mexicanos. Por eso, Grace Rojas Montemayor, fundadora de Movimiento STEM+, nos visitó para platicarnos todo sobre la México STEM Week que se llevará a cabo del 5 al 12 de noviembre en la CDMX. ¿Para quién va dirigida la México STEM Week?